Кирби: У РФ - значительные потери под Авдеевкой, командиры казнят солдат, боевой дух низкий

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг поделился американской оценкой ситуации с попыткой российского наступления на востоке Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Кирби заявил на брифинге в Белом доме.

Американский чиновник отметил, что наступление РФ осуществляется на нескольких направлениях, в частности в районах Авдеевки, Лимана и Купянска, и не было неожиданностью, поскольку США наблюдали сосредоточение российских сил в районе. В то же время Вооруженные Силы, в том числе и благодаря американской помощи, "смогли удержаться и держат оборону".

"С 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе не менее 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон", – отметил Кирби.

Он предостерег, что Россия, вероятно, продолжит попытку наступления в районе Авдеевки и "может достичь определенных тактических успехов" в ближайшие месяцы. Но осуществляется это за счет "тысяч" российских военных, которых бросают в бой без надлежащей подготовки и с низким боевым духом.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", – добавил представитель Белого дома.

По мнению Кирби, наступление россиян под Авдеевкой – это очередное "отрезвляющее напоминание" о том, что президент России Владимир Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину, именно поэтому для США и союзников важно продолжать поддержку Киева.

На прошлой неделе, напомним, разведка Великобритании также констатировала, что Россия начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины, но выразила сомнение, что ей удастся достичь поставленных целей.