Зеленский обсудил с Сунаком бои вокруг Авдеевки и усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил о телефонном разговоре с главой британского правительства Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава государства рассказал, что проинформировал Сунака о попытках России окружить Авдеевку.

"Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава", – отметил Зеленский.

Также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновими средствами.

Зеленский проинформировал главу правительства Великобритании о действиях России в Черном море, которые угрожают гражданскому судоходству и заявил, что украинский зерновой коридор продолжит работать несмотря ни на что.

Лидеры также обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Недавно Риши Сунак сравнил войну РФ против Украины и обострение конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.

Он также провел параллели между ситуацией Украины и Израиля, говоря о необходимости борьбы с терроризмом.