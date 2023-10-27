Зеленський обговорив із Сунаком бої довкола Авдіївки та посилення ППО

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив про телефонну розмову з главою британського уряду Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Глава держави розповів, що поінформував Сунака про спроби Росії оточити Авдіївку.

"Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу", – зазначив Зеленський.

Також обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.

Зеленський проінформував главу уряду Британії про дії Росії в Чорному морі, які загрожують цивільному судноплавству і заявив, що український зерновий коридор продовжить працювати попри все.

Лідери також обмінялися думками щодо Близького Сходу й погодилися, що зупинка ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Нещодавно Ріші Сунак порівняв війну РФ проти України та загострення конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Він також провів паралелі між ситуацією України та Ізраїлю, говорячи про необхідність боротьби з тероризмом.