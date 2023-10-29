В Болгарии министр не смог проголосовать на местных выборах - нет в списке избирателей

Министр финансов Болгарии Асен Василев не смог проголосовать на местных выборах, которые проходят в воскресенье, в родном городе Хасково, потому что его имени не нашли в избирательных списках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал БНР.

Как пояснили БНР в Центральной избирательной комиссии Болгарии, Васильев не проживал в течение последних шести месяцев на территории страны, как это предусмотрено законодательством, поэтому его автоматически исключили из реестра избирателей.

"Мы искали господина Васильева в избирательном списке. Мы не нашли его, тогда мы нашли его в списке удаленных лиц, где причиной было то, что он имел текущий адрес за пределами Республики Болгария", – отметила представитель болгарского ЦИК Петя Шопова.

Василев еще может проголосовать на местных выборах, но ему нужно предоставить справку от местных властей вместе со специальной декларацией о том, что он не будет голосовать в другом месте. По словам Шоповой, министр согласился выполнить эти условия.

В Болгарии в воскресенье проходит первый тур очередных выборов мэров и городских депутатов в 265 муниципалитетах. Партнеры по коалиции в правительстве и парламенте – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения-Демократическая Болгария" – конкурируют на местных выборах, что может привести к изменению баланса правящего большинства перед предстоящей ротацией премьер-министра в марте 2024 года.

В выборах принимают участие 58 партий и девять коалиций, а также более 8 тысяч кандидатов на должности мэров городов, поселков и районов и более 30 тысяч кандидатов на всеобщих выборах.

Напомним, в сентябре тогдашний глава правительства Словакии Людовит Одор забыл взять паспорт для того, чтобы проголосовать на парламентских выборах.