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В Германии очередная группа украинцев начала обучение на ЗРК Patriot

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Понедельник, 30 октября 2023, 17:03

Военно-воздушные силы Германии в понедельник сообщили о начале обучения еще одной группы украинских военных на зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом немецкие ВВС сообщили в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная учеба на Patriot", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в недельной учебе принимает участие 61 украинский военный и 10 переводчиков.

Первая группа украинцев обучалась на ЗРК Patriot в Германии еще в феврале этого года – после решения Соединенных Штатов и ФРГ передать эти системы Украине.

Тогда Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. По состоянию на август Киев получил от Берлина две пусковые установки к ЗРК.

В новом "зимнем пакете" военной помощи от Германии находится еще одна система ЗРК Patriot.

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