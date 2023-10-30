В Германии очередная группа украинцев начала обучение на ЗРК Patriot

Военно-воздушные силы Германии в понедельник сообщили о начале обучения еще одной группы украинских военных на зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом немецкие ВВС сообщили в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная учеба на Patriot", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в недельной учебе принимает участие 61 украинский военный и 10 переводчиков.

Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.

Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023

Первая группа украинцев обучалась на ЗРК Patriot в Германии еще в феврале этого года – после решения Соединенных Штатов и ФРГ передать эти системы Украине.

Тогда Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. По состоянию на август Киев получил от Берлина две пусковые установки к ЗРК.

В новом "зимнем пакете" военной помощи от Германии находится еще одна система ЗРК Patriot.