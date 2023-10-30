У Німеччині чергова група українців почала навчання на ЗРК Patriot

Військово-повітряні сили Німеччини в понеділок повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Про це німецькі ВПС повідомили у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot", – йдеться в дописі Люфтваффе.

Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.

Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.

Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023

Перша група українців навчалась на ЗРК Patriot у Німеччині ще в лютому цього року – після рішення Сполучених Штатів і ФРН передати ці системи Україні.

Тоді Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Станом на серпень Київ отримав від Берліна дві пускові установки до ЗРК.

У новому "зимовому пакеті" військової допомоги від Німеччини міститься ще одна система ЗРК Patriot.