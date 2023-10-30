Шольц отреагировал на факт смерти заложницы ХАМАС с гражданством Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "ужасным" известие с подтверждением смерти немецкой гражданки, которую захватили боевики ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Шольц назвал известие о смерти 22-летней девушки Шани Лук "ужасной".

"Как и многих других, ее зверски убили. Это свидетельствует все варварство нападения боевиков ХАМАС, которых нужно привлечь к ответственности. Это террор, и Израиль имеет право защищаться", – написал канцлер.

Напомним, в понедельник мать девушки Шани Лук, которая имела гражданство Германии и Израиля, рассказала, что получила от израильских военных информацию о смерти своей дочери.

Девушку, которая была участницей музыкального фестиваля в пустыне Негев, видели неподвижной в автомобиле боевиков на фото с места событий 7 октября.