Китай объяснил неучастие во встрече на Мальте "несовпадением графиков" – ОП

Китайская сторона объяснила Киеву невозможность принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" несовпадением графиков.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Спецпредставитель Китая Ли Хуэй участвовал в рамках предыдущей встречи по Формуле мира – в Джидде. На этот же раз – на Мальте – он не смог принять участия. У нас была соответствующая реакция китайской стороны, что такая встреча не состоится из-за несовпадения графиков", – сказал Жовква.

Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее участие китайской стороны, а также напомнил, что посол Китая в Украине несколько раз участвовал во встречах иностранных дипломатов с руководителем ОП Украины Андреем Ермаком по работе над пунктами Формулы мира.

Заместитель главы Офиса президента Украины также заявил, что "позиция, роль и участие Китая в этом смысле очень важны".

"Мы знаем, что Китай периодически напоминает о своих инициативах по мирному урегулированию в Украине. А мы, со своей стороны, говорим Китаю, что те пункты, которые совпадают с пунктами Формулы мира, могут быть взяты в работу, например, пункт о территориальной целостности Украины и ее суверенитете", – сказал Жовква.

По его словам, Киев пытается привлечь китайскую сторону к работе над пунктом возвращения всех украинских пленных и депортированных детей в Украину.

"А что касается ядерной безопасности, то позиция Китая очень четкая: не может ни одно ядерное государство шантажировать применением ядерного оружия любую неядерную державу, в том числе и Украину", – добавил Игорь Жовква.

Напомним, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны