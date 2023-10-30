В МИД подтвердили отсутствие Китая на встрече на Мальте

Китай таки не присутствовал на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте, но Украина стремится провести Глобальный саммит мира мировых лидеров в этом году.

Об этом агентству Reuters заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда".

Точицкий подтвердил, что Китай не присутствовал на встрече на Мальте, несмотря на усилия Украины, направленные на то, чтобы Пекин направил своего представителя.

"Причины мне не известны, насколько я помню, в Джидде представитель Китая Ли Хуэй сказал, что планирует присутствовать", – сказал он.

Он сказал, что Украина придерживается политики открытых дверей для Китая или любой другой страны для участия в будущих саммитах.

Киев все еще стремится провести мирный саммит до конца этого года.

"Эта цель остается необходимой и возможной ... было продемонстрировано, что есть заинтересованность в этом", – сказал заместитель министра Николай Точицкий вскоре после завершения встреч советников на Мальте.

По его словам, во встрече примут участие главы государств и главы правительств.

По данным Офиса президента, во встрече на Мальте в субботу и воскресенье приняли участие лично или через интернет представители 66 стран, что более чем на 20 стран больше, чем на последней подобной встрече в Джидде, Саудовская Аравия, в августе этого года.

По словам Точицкого, на встрече на Мальте обсуждались пять пунктов формулы из 10 пунктов, предложенной президентом Владимиром Зеленским в прошлом году: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных лиц и территориальная целостность.

Заместитель министра отметил, что на усилия Украины завоевать страны Глобального Юга не влияют разные позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС, хотя это может осложнить сосредоточение внимания на Украине.

Как сообщалось, во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте, обсудили проведение Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны