Белый дом: Путин не осудил демонстрацию ненависти к евреям в Дагестане, это красноречиво

Представитель Белого дома Джон Кирби назвал красноречивым тот факт, что президент РФ Владимир Путин не осудил направленные против евреев беспорядки в аэропорту дагестанской Махачкалы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

"Демонстрацией ненависти, фанатизма и запугивания" назвал Джон Кирби антисемитские акции в Махачкале, где толпа протестующих против действий Израиля ворвалась в аэропорт с целью выявления там израильтян.

"Вы все видели то, что произошло вчера в Дагестане, России. Это то, что можно описать только как ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и запугивания. Некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, пожалуй, точное описание, учитывая то видео, которое мы там видели", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби считает красноречивым тот факт, что российский президент не осудил насилие в Махачкале.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что господин Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни каких-либо призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма в отношении евреев, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", – сказал Джон Кирби.

Комментируя заявления Путина, мол, за событиями в Дагестане стоят страны Запада и Украина, Кирби сказал, что это "классическая риторика" хозяина Кремля.

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не так ли? Когда что-то идет плохо в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание, чисто и просто, и хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это таким, каким оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", – отметил Кирби.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер в понедельник отверг заявления России о якобы причастности Украины к антиеврейским погромам в аэропорту Махачкалы, что в Дагестане, накануне.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

В Еврокомиссии осудили антиеврейские беспорядки в Дагестане. В НАТО считают, что эти беспорядки невыгодны Кремлю и являются одним из проявлений радикализации российского общества.