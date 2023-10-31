Франция хочет от ЕС органа для реальной борьбы с коррупцией еврочиновников

Франция хочет, чтобы ЕС более серьезно отнесся к решению проблем конфликта интересов и коррупции среди европейских чиновников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Перед выборами в Европарламент президент Франции Эмманюэль Макрон и его министр по делам ЕС Лоранс Бун призывают другие страны ЕС одобрить план создания независимого надзорного органа с полномочиями проверять доходы чиновников, который, по их мнению, будет более эффективным, чем беззубый орган по вопросам этики, предложенный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Предложение Комиссии – это только начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными. После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами... нам нужно восстановить доверие граждан к своим институтам", – сказал Бун после скандала "Катаргейт" и других подобных громких скандалов.

В частности, в этом году Politico обнаружило, что несколько членов Еврокомиссии ездили в спонсорские поездки, чиновник получал бесплатные перелеты от Qatar Airways, пока его команда вела переговоры об авиационном соглашении с Катаром, а еще один чиновник не задекларировал свое право собственности на роскошный отель на Бали.

В Париже опасаются, что Брюссель закрывает глаза на растущее недоверие и возмущение европейцев по поводу коррупции в ЕС, чем с удовольствием пользуются партии, находящиеся на крайних позициях.

Politico при этом напоминает, как Еврокомиссия просила Украину ввести обязательное декларирование активов – но Брюссель не применяет таких же стандартов к своим чиновникам.

"Нам нужен независимый орган с реальными средствами контроля, чтобы предотвратить новые скандалы", – сказал Бун, добавив, что этот орган можно было бы создать по примеру французского Высшего органа по вопросам прозрачности общественной жизни, который расследует банковские счета, активы и доходы государственных служащих, чтобы убедиться, что они не имеют конфликта интересов. Этот орган также может передавать дела в прокуратуру, если чиновники не соблюдают требования по прозрачности.

Несмотря на многочисленные скандалы, Еврокомиссия утверждала, что создание независимого надзорного органа потребует изменений в договор, и предложила только орган по этике, который фактически будет дискуссионной площадкой для институтов с целью гармонизации их внутренних правил.

Недавно Европарламент усилил предохранители от коррупции и лоббизма среди депутатов.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.