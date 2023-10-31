Финские компании почти полностью вышли из России: работают только 2%

Только два процента финских экспортных компаний все еще занимаются бизнесом в России.

Об этом свидетельствует свежий опрос экспортных директоров торговых палат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На момент начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года около 80% экспортных компаний работали в России.

18% компаний сообщили, что они столкнулись с попытками обойти санкции против России. Особенно много было запросов из стран Центральной Азии.

Опрос директоров торговых палат был проведен с 24 по 27 октября. Ответы были получены почти от сотни экспортных компаний.

Как сообщалось, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с Россией, но он знает, что получить одобрение местных властей нелегко.

Напомним, Венгрия стала последней из стран-членов Европейского Союза, которая вышла из Международного инвестиционного банка (МИБ) – его окрестили "российским шпионским банком" из-за тесной связи с РФ.