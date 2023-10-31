В Чехии создадут второй в Европе центр подготовки летчиков F-35

Чешская оружейная компания LOM Praha вместе с дочерним предприятием VR Group завершают переговоры с Lockheed Martin о создании в стране сертифицированного центра подготовки летчиков боевых истребителей F-35.

Об этом в интервью чешскому порталу e15 рассказал генеральный директор LOM Иржи Протива, сообщает "Европейская правда".

Стоимость создания центра обучения на F-35 измеряется "миллионами долларов". В его рамках Lockheed Martin передаст LOM технологии и ноу-хау по проведению тренировок, а чешская сторона в свою очередь будет предоставлять соответствующие услуги летчикам из разных европейских стран.

"Сейчас согласовываются только детали, а подписание соглашения между LOM и Lockheed ожидается в начале следующего года. Мы завершаем работу над стоимостью контракта, которая со временем может увеличиться по мере развития сотрудничества с Lockheed", – сказал Протива.

Согласно плану, в Чехии будет проходить первая часть цикла обучения – на тренажерах и самолетах L-39NG, после чего летчики будут продолжать обучение в США на F-35 и, наконец, возвращаются в Чехию для финального этапа подготовки.

На этом завершающем этапе подготовки летчики будут проводить около двух третей времени на тренажерах F-35, а остальное – на собственно самолетах, отчасти из-за значительной стоимости одного летного часа F-35, которая исчисляется десятками тысяч долларов.

По словам Иржи Противы, сейчас в Европе существует только один центр подготовки пилотов F-35 – на Сардинии, в Италии.

Напомним, в сентябре правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 5,62 миллиарда долларов – самой дорогой оборонной закупки в истории страны. Они заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала у Швеции до 2027 года.