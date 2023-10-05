Следующая встреча по формуле мира может состояться в этом месяце в Стамбуле – СМИ
Третья встреча для подготовки будущего саммита по реализации "формулы мира", предложенной Киевом, может состояться в октябре в Турции.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Осведомленные с подготовкой встречи собеседники сообщили, что она планируется на уровне советников по нацбезопасности и должна состояться "позже в этом месяце" в Стамбуле. Россию, как и в предыдущие разы, не приглашают.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
Отметим, несколько дней назад на Банковой также заявили, что ожидают третьей встречи советников по "формуле мира" в октябре, не называя возможное место проведения.
Напомним, предыдущие две встречи советников по нацбезопасности относительно "формулы мира" состоялись Копенгагене в июне и Джидде (Саудовская Аравия) в августе. В последней принимали участие представители около 40 стран, в том числе Китая, Бразилии и Индии.
"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.
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