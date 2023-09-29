На Банковой ожидают третьей встречи советников по "формуле мира" в октябре

Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил надежду, что до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по национальной безопасности для обсуждения украинской "формулы мира".

Об этом Ермак сказал на встрече с журналистами в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава ОП сказал, что на третьем заседании советников будут рассматриваться "конкретные документы", которые будут вынесены на заседание будущего Саммита мира.

Он добавил, что в Офисе президента надеются провести этот саммит до конца года.

Напомним, предыдущие две встречи советников по нацбезопасности относительно "формулы мира" состоялись в Копенгагене в июне и Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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