СМИ: Германия и Франция советуются по решению разногласий в энергетике и обороне

В понедельник правительства Франции и Германии начинают беспрецедентную двухдневную встречу в Гамбурге с целью наладить отношения на фоне разногласий в вопросах энергетики, промышленности и оборонной политики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сейчас главным предметом споров между двумя странами является реформа электроэнергетики ЕС, где Германия и некоторые другие страны ЕС настаивают на более жестких правилах государственной поддержки цен на электроэнергию, что может нанести вред французской промышленности.

"Смысл двусторонних отношений заключается в преодолении разногласий – в этом заключается суть ЕС", – заявил агентству неназванный член французского правительства на условиях анонимности.

Двухдневная встреча в немецком городе Гамбург имеет целью поставить отношения на новую основу, а не выработать конкретные политические инициативы, отмечает Reuters.

Ранее издание Financial Times сообщало, что разногласия между Германией и Францией приводят к задержкам во многих вопросах – от финансирования Украины до правил надзора за национальными бюджетами.

По информации чиновников из нескольких стран, без согласования между Парижем и Берлином ЕС не удается решить несколько приоритетных и чувствительных вопросов, чему не помогает отсутствие личного взаимопонимания между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Вопросы, которые остаются нерешенными в Брюсселе, включают переговоры о размере пополнения шестилетнего общего бюджета ЕС (MFF), содержащего критически важную финансовую поддержку для Украины, а также обновленную версию правил, регулирующих, сколько страны могут занимать и тратить в рамках пакта стабильности и роста.

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые, в частности, предусматривают создание специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.