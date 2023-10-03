FT: Разногласия между Шольцом и Макроном задерживают принятие решений ЕС

Разногласия между Германией и Францией приводят к задержкам во многих вопросах – от финансирования Украины до правил надзора за национальными бюджетами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников из нескольких стран.

По их словам, без согласования между Парижем и Берлином ЕС не удается решить несколько приоритетных и чувствительных вопросов, чему не помогает отсутствие личного взаимопонимания между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Кажется, они просто не ладят. И это лежит в основе всего этого", – передает издание слова одного из присутствующих на недавних дискуссиях между двумя лидерами чиновника.

Как говорится в материале, проблемы вытекают как из значительных политических разногласий между Парижем и Берлином, так и из фрагментарной природы коалиционного правительства в Германии, что затрудняет для канцлера определение четкого направления в таких вопросах, как энергетика.

По данным источников Financial Times, напряженность в отношениях между Шольцом и Макроном сохраняется уже более года.

Вопросы, которые остаются нерешенными в Брюсселе, включают переговоры о размере пополнения шестилетнего общего бюджета ЕС (MFF), содержащего критически важную финансовую поддержку для Украины, а также обновленную версию правил, регулирующих, сколько страны могут занимать и тратить в рамках пакта стабильности и роста.

По словам трех высокопоставленных чиновников ЕС, оба вопроса были делегированы Франции и Германии Еврокомиссией, чтобы сначала найти общую позицию, прежде чем остальные члены Евросоюза смогут возобновить переговоры.

"Они просто должны сесть в комнате вместе и обсудить (вопрос). Если этого не произойдет, для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус", – сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Как пишет издание, долгожданная реформа рынка электроэнергии ЕС также тормозится из-за споров между Парижем и Берлином по ядерной энергетике, которая занимает центральное место в энергетической политике Франции и от которой Германия отказалась в рамках своего перехода к "зеленой" энергетике.

Ранее Европарламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые, в частности, предусматривают создание специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро.

Перед этим президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола призвали к более быстрому прогрессу в запланированной реформе системы предоставления убежища в ЕС, переговоры по которой зашли в тупик.