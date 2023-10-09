Что грозит Украине из-за выборов новой власти Польши

Сейчас предсказать результат парламентских выборов в Польше, которые пройдут 15 октября, не возьмется ни один политолог.

Однако даже те, кто считает, что у правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) до сих пор остается немало возможностей сохранить власть, признают: таких высоких шансов на победу нынешняя оппозиция не имела ни четыре, ни восемь лет назад.

О том, что происходит на парламентских выборах в Польше, какой может стать новая коалиция и как эти выборы смогут повлиять на украинско-польские отношения, читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Чего ждать от выборов в Польше? Репортаж о кампании и антиукраинской "золотой акции".

В маленьких городах Польши, особенно на востоке страны, живет базовый электорат действующей власти (тогда как большие города традиционно голосуют за оппозицию).

Поэтому "ЕвроПравда" решила начать знакомство с польскими выборами со встречи одного из лидеров ПиС и министра обороны Мариуша Блащака именно в небольшом городе Янув-Любельский, что в часе езды от Люблина.

Но на встречу редактора Юрия Панченко не пропустили. Более того, в самом городе не было объявлений об этом мероприятии. То есть, обычный человек о нем вряд ли бы узнал.

Эта история лишь подтверждает рассказы польских журналистов, что митинги руководства ПиС становятся сплошной постановкой – с отобранными журналистами и заранее завезенными участниками.

И это далеко не единственное, чем удивляют нынешние выборы.

В отличие от 2019 года, когда правящая партия выиграла благодаря беспрецедентным социальным выплатам, в этом году ставку сделали на телеэфиры, в которых в адрес оппозиции звучат обвинения в желании уничтожить страну "на радость Германии и брюссельским бюрократам".

"Нынешняя кампания – беспрецедентно грязная", – рассказывает глава Фонда им. Стефана Батория Эдвин Бендик.

Много ли в Польше партий, которые можно назвать антиукраинскими? Большинство из них сейчас идет на выборы по списку "Конфедерации свободы и независимости".

Сейчас "Конфедерация" имеет только девять депутатов в Сейме. Однако с большой вероятностью их количество должно возрасти. Летом "Конфедерация" не просто вышла на третье место в предвыборных рейтингах, но и приблизилась к 15-процентному уровню поддержки.

Это означало, что ни власть, ни оппозиция после выборов не смогли бы создать без них коалицию, что давало ультраправым "золотую акцию".

И хотя с конца лета рейтинги "Конфедерации" пошли вниз, эти риски остаются актуальными до сих пор.

Указанная партия, среди прочего, выступает за отказ от помощи Украине. Для иллюстрации этого тезиса в "Конфедерации" даже создали чек на 100 млрд злотых (около 20 млрд евро), которые якобы должна оплатить Украина.

Но, еще есть интрига "Третьего пути". Последние опросы показывают, что шансы оппозиции на победу выросли. В частности, рейтинг "Гражданской платформы" упал всего на 1 пункт, до 25%, а "Левых" – вырос, достигнув 9%.

Для них получение большинства возможно только в случае прохождения в Сейм блока "Третий путь" (Польская крестьянская партия и "Польша-2050").

От того, удастся ли "Третьему пути" за последние дни до голосования усилить свою поддержку, может зависеть финальный успех оппозиции.

Еще один фактор, способный повлиять на исход выборов – большое количество тех, кто собирается прийти на выборы, но до сих пор не определился, за кого будет голосовать. Опрос Opinia24 оценивает количество таких избирателей в 22%.

Социологи предполагают, что большинство избирателей, которые до сих пор не определились, поддерживают оппозицию. Поэтому за неделю до дня голосования польская оппозиция имеет вполне реальные шансы на победу.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Чего ждать от выборов в Польше? Репортаж о кампании и антиукраинской "золотой акции".