Що загрожує Україні через вибори нової влади Польщі

Наразі передбачити результат парламентських виборів у Польщі, що пройдуть 15 жовтня, не візьметься жоден політолог.

Проте навіть ті, хто вважає, що у керівної партії "Право і справедливість" (ПіС) досі залишається чимало можливостей зберегти владу, визнають: таких високих шансів на перемогу нинішня опозиція не мала ані чотири, ані вісім років тому.

Про те, що відбувається на парламентських виборах у Польщі, якою може стати нова коаліція і як ці вибори зможуть вплинути на українсько-польські відносини, читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Чого чекати від виборів у Польщі? Репортаж про кампанію та антиукраїнську "золоту акцію".

У маленьких містах Польщі, особливо на сході країні, живе базовий електорат чинної влади (тоді як великі міста традиційно голосують за опозицію).

Тож "ЄвроПравда" вирішила розпочати знайомство з польськими виборами з зустрічі одного із лідерів ПіС та міністра оборони Маріуша Блащака саме у невеличкому місті Янув-Любельський, що за годину їзди від Любліна.

Але на зустріч редактора Юрія Панченка не пропустили. Більш того, у самому місті не було оголошень про цей захід. Тобто, пересічна людина про нього навряд чи би дізналася.

Ця історія лише підтверджує розповіді польських журналістів, що мітинги керівництва ПіС стають суцільною постановкою – з відібраними журналістами та заздалегідь завезеними учасниками.

І це далеко не єдине, чим дивують нинішні вибори.

На відміну від 2019 року, коли керівна партія виграла завдяки безпрецедентним соціальним виплатам, цього року ставку зробили на телеефіри, в яких на адресу опозиції лунають звинувачення у бажанні знищити країну "на радість Німеччині та брюссельським бюрократам".

"Нинішня кампанія – безпрецедентно брудна", – розповідає голова Фонду ім. Стефана Баторія Едвін Бендик.

Чи багато у Польщі партій, які можна назвати антиукраїнськими? Більшість із них наразі йде на вибори за списком "Конфедерації свободи та незалежності".

Наразі "Конфедерація" має лише дев'ять депутатів у Сеймі. Проте з великою імовірністю їхня кількість має зрости. Влітку "Конфедерація" не просто вийшла на третє місце у передвиборчих рейтингах, але й наблизилася до 15-відсоткового рівня підтримки.

Це означало, що ані влада, ані опозиція після виборів не змогли би створити без них коаліцію, що давало ультраправим "золоту акцію".

І хоча з кінця літа рейтинги "Конфедерації" пішли вниз, ці ризики залишаються актуальними й досі.

Зазначена партія, серед іншого, виступає за відмову від допомоги України. Для ілюстрації цієї тези у "Конфедерації" навіть створили чек на 100 млрд злотих (близько 20 млрд євро), які начебто має сплатити Україна.

Але, ще є інтрига "Третього шляху". Останні опитування показують, що шанси опозиції на перемогу зросли. Зокрема, рейтинг "Громадянської платформи" впав лише на 1 пункт, до 25%, а "Лівих" – зріс, досягнувши 9%.

Для них здобуття більшості є можливим лише в разі проходження до Сейму блоку "Третій шлях" (Польська селянська партія та "Польща-2050").

Від того, чи вдасться "Третьому шляху" за останні дні до голосування посилити свою підтримку, може залежати фінальний успіх опозиції.

Ще один фактор, здатний вплинути на результат виборів – велика кількість тих, хто збирається прийти на вибори, але досі не визначився, за кого голосуватиме. Опитування Opinia24 оцінює кількість таких виборців у 22%.

Соціологи припускають, що більшість виборців, які досі не визначилися, підтримують опозицію. Тож за тиждень до дня голосування польська опозиція має цілком реальні шанси на перемогу.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Чого чекати від виборів у Польщі? Репортаж про кампанію та антиукраїнську "золоту акцію".