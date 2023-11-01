Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев

Правительство Швейцарии решило не отменять статус защиты для украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2025 года.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства 1 ноября, пишет "Европейская правда".

"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты, из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", – говорится в заявлении.

Правительство Швейцарии также установило цель по интеграции в рынок труда, имея целью трудоустроить 40% людей со статусом защиты S, способных работать до конца следующего года.

По состоянию на конец октября 2023 года активный S-статус в Швейцарии имели около 66 тысяч украинцев.

Статус защиты S будет действительным, пока его не отменит правительство. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине.

19 октября 2023 года страны ЕС решили продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2025 года.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, которые сбежали от агрессии России против Украины.