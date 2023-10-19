ЕС окончательно продлил режим временной защиты для беженцев из Украины

Европейский Союз в четверг завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Режим временной защиты позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности доступом к жилью и рынку труда, медицинской помощью, а для детей – получать образование.

Adopted ✍️ the EU extends temporary protection until 4 March 2025.



It allows displaced persons from Ukraine to enjoy harmonised rights across the EU such as:

🏡 residence

💼 labour market access

🏥 medical assistance

📚 education for children



More 👇#JHA #StandWithUkraine — EU Council (@EUCouncil) October 19, 2023

Механизм временной защиты был активирован 4 марта 2022 года и автоматически продлен на один год.

Европейская комиссия 19 сентября предложила продлить временную защиту для украинцев, бежавших от агрессии России против Украины, а политической договоренности министры внутренних дел стран Евросоюза достигли уже 28 сентября.

СМИ сообщали, что Польша выдвигала определенные возражения по продолжению временной защиты. Варшава потребовала увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев. Однако продолжение действия механизма требует единогласного голосования, и ветировать решение было невозможно.