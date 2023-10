ЕС окончательно продлил режим временной защиты для беженцев из Украины

Европейский Союз в четверг завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Режим временной защиты позволяет перемещенным лицам из Украины пользоваться согласованным набором прав в ЕС, в частности доступом к жилью и рынку труда, медицинской помощью, а для детей – получать образование.

Adopted ✍️ the EU extends temporary protection until 4 March 2025.



It allows displaced persons from Ukraine to enjoy harmonised rights across the EU such as:

🏡 residence

💼 labour market access

🏥 medical assistance

📚 education for children



More 👇#JHA #StandWithUkraine