Чем опасно участие пророссийских сил в прозападном правительстве Черногории

Пять месяцев понадобилось Черногории, чтобы после досрочных парламентских выборов сформировать большинство и назначить новое правительство.

Возможно, коалициада продолжалась бы и больше, однако истекал срок, после которого страна должна была бы пойти на еще одни досрочные выборы.

В конце концов, проевропейское движение "Европа сейчас" взяло в коалиционные партнеры сербские партии. Правда, они пообещали придерживаться прозападного курса и добиваться вступления Черногории в ЕС.

Можно ли доверять таким обещаниям и не приведет ли это к развороту внешней политики Черногории, читайте в аналитике журналистки, редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Прозападные "друзья Путина": почему ЕС и США беспокоятся из-за нового правительства Черногории.

После обсуждения, которое длилось семь с половиной часов и началось вечером 30 октября около 23:30, а завершилось утром 31 октября в семь утра, парламент Черногории избрал новое правительство страны.

Новым премьер-министром стал Милойко Спаич, лидер проевропейского движения "Европа сейчас" (PES), министр финансов и социального обеспечения в позапрошлом составе правительства.

Своим приоритетом новый премьер объявил ускорение вступления Черногории в Европейский Союз.

Однако, антинатовские, просербские и пророссийские настроения в высших эшелонах новой власти Черногории все же будут присутствовать.

Так, вице-премьер по вопросам демографии и молодежи и министр спорта и молодежи Драгослав Щекич, вице-президент Социалистической народной партии Черногории, в 2020 году торжественно открыл в Беране (тогда он был мэром города)... памятник советскому маршалу Жукову.

В церемонии принял участие посол Российской Федерации в Черногории Владислав Маслеников, что закономерно, так как установка монумента состоялась при поддержке посольства РФ.

Еще более яркий случай – министр иностранных дел, ученый Филип Иванович, выступавший против вступления Черногории в НАТО.

Другой один противник Альянса – министр юстиции Андрей Милович.

Но самым ярким представителем "антинатовско-просербско-пророссийской фракции" черногорской власти является новоизбранный спикер парламента Черногории Андрия Мандич, за которого голосовали днем ранее.

Этот политик уже знаком читателям "Европейской правды". Еще раз лишь напомним, что в 2016 году Мандича обвинили в попытке государственного переворота в день парламентских выборов, организаторами которого выступали, согласно данным следствия, агенты российских спецслужб.

Вместе с Миланом Кнежевичем, нынешним партнером по блоку "За будущее Черногории", Мандич в 2019 году был приговорен к пяти годам заключения.

Но после смены власти в 2020 году приговор был отменен в Апелляционном суде.

Повторное рассмотрение дела формально продолжается до сих пор.

Но чего ждать от дальнейшей деятельности контроверсионных представителей новой власти Черногории – возвращения "к истокам" или уже окончательного "переобувания"?

Запад пока демонстрирует веру в то, что в Черногории "все будет хорошо", хотя и обеспокоенность чувствуется.

Новые черногорские чиновники тем временем уверяют в своем стремлении к миру и добру. "Всем нам нужно делать добрые дела. Я хочу примирения и только примирения, – сказал Мандич после избрания председателем Скупштины, – Мы должны начать доверять друг другу".

Впрочем, в доверии новому правительству отказывают и новая оппозиция, и значительная часть черногорского общества.

Основания для таких подозрений существуют, и они немалые.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Прозападные "друзья Путина": почему ЕС и США беспокоятся из-за нового правительства Черногории.