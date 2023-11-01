Белый дом: ХАМАС не может в будущем управлять сектором Газы

Соединенные Штаты считают, что проиранскую палестинскую боевую группировку ХАМАС нельзя привлекать к будущему управлению сектором Газа, когда закончится война его с Израилем.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, выступая перед журналистами, когда президент Джо Байден летел в Миннесоту, сообщает Reuters.

На фоне обсуждения США и их союзников и партнеров вариантов послевоенного устройства Газы, он отметил, что передача власти ХАМАС будет проблематичной после того, как 7 октября на юге Израиля были убиты 1400 человек.

"Мы считаем, что ХАМАС не может в будущем управлять сектором Газы. Мы еще не имеем всех ответов, что будет после конфликта, но мы работаем с нашими партнерами в регионе над изучением того, как может и должно выглядеть управление в Газе", – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома также заявил, что Вашингтон не считает, что сейчас настало время для всеобщего прекращения огня, но гуманитарные паузы в боевых действиях необходимы.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты не поддерживают постоянное поселение гражданского населения сектора Газа за его пределами.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность недопущения того, чтобы война между группировкой ХАМАС и Израилем переросла в "большой региональный конфликт".

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также говорил, что Штаты видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке.