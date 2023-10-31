Генсек НАТО призвал не допустить распространения конфликта на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул важность недопущения того, чтобы война между группировкой ХАМАС и Израилем переросла в "большой региональный конфликт".

Об этом он сказал во время заседания Северного совета, который объединяет государства Северной Европы, во вторник в Осло, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг констатировал, что с усилением соперничества великих держав, войной в Европе – то есть агрессией России против Украины – и новой войной на Ближнем Востоке "перерыв в политике безопасности после Холодной войны закончился".

"Мы осуждаем террористические атаки ХАМАС против Израиля. В то же время важно, чтобы ответные действия Израиля осуществлялись в рамках международного права. Чтобы жизнь гражданского населения была защищена и чтобы гуманитарная помощь достигала Газы", – подчеркнул он.

Генсек добавил, что страны НАТО поддерживают создание гуманитарных коридоров и гуманитарных пауз в боевых действиях.

"Важно, чтобы эта война не переросла в крупный региональный конфликт. Иран, "Хезболла" (проиранская группировка в Ливане, который граничит с Израилем. – Ред.) и другие группировки не должны злоупотреблять ситуацией и продолжать ее эскалацию", – считает Столтенберг.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также говорил, что Штаты видят "повышенный риск" распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.