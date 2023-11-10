В Еврокомиссии объяснили задержку с предложением нового пакета санкций против РФ

В Еврокомиссии заявили, что переговоры по подготовке санкций затянулись, что не позволило президенту Урсуле фон дер Ляйен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ на этой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Переговоры по подготовке санкций могут длиться несколько дольше, чем ожидалось. Мы действительно надеялись, что сможем выступить с предложением нового пакета до сегодняшнего дня. Но этого не произошло", – сказал он.

Однако, по словам Мамера, дискуссии на эту тему продолжаются, и "мы надеемся, что очень скоро сможем выйти с презентацией предложения".

В то же время он отказался назвать дату, когда Еврокомиссия сможет представить новый пакет санкций, добавив, что "очень скоро" точно не означает следующий месяц.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Верховной Раде в минувшую субботу подтвердила информацию СМИ, что на этой неделе Евросоюз объявит о 12-м пакете санкций против России.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС на прошлой неделе призвал их усилить санкционное давление на Россию.