Зеленский будет просить саммит ЕС усилить санкции против России

Президент Владимир Зеленский в чеверг обратится к саммиту лидеров Евросоюза и попросит их усилить давление на Россию.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении 25 октября, пишет "Европейская правда".

"Завтра в моем графике участие в заседании Европейского совета – на уровне лидеров государств ЕС. И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против России требуют расширения и усиления", – сказал глава государства.

Он отметил, что каждый российский удар – особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно.

В обращении Зеленский сообщил, что российские дроны, которые накануне ночью были сбиты в Хмельницкой области, наиболее вероятно хотели атаковать Хмельницкую АЭС.

В ЕС обсуждают введение 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что он будет прежде всего касаться ограничений на торговлю российскими алмазами.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских алмазов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализирует предложение по 12-му пакету санкций против России.