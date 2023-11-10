Bloomberg: ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года

Европейский Союз проинформировал страны-члены, что обязательство о предоставлении Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года вряд ли будет выполнено.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на этой неделе Европейская служба внешних действий проинформировала дипломатов ЕС, что обещание не успеют выполнить в указанные сроки.

На данный момент Украине передали около 30% обещанного количества боеприпасов. Исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели.

Представитель европейской дипломатической службы отказался от комментариев по этому поводу.

Предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены ЕС во время встреч на этой неделе отметили, что поставки РФ от Северной Кореи еще больше подчеркивают необходимость для ЕС быть более эффективным.

В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.

Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.