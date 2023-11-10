Bloomberg: ЄС не зможе передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року

Європейський Союз поінформував країни-члени, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року навряд чи буде виконане.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, цього тижня Європейська служба зовнішніх дій поінформувала дипломатів ЄС, що обіцянку не встигнуть виконати у вказані терміни.

Наразі Україні передали близько 30% обіцяної кількості боєприпасів. Виходячи з обсягу підписаних контрактів, ЄС ризикує не досягти своєї мети.

Речник європейської дипломатичної служби відмовився від коментарів з цього приводу.

Надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни-члени ЄС під час зустрічей цього тижня зазначили, що поставки РФ від Північної Кореї ще більше підкреслюють необхідність для ЄС бути більш ефективним.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів.

Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.