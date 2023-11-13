Коррупционный скандал в Португалии: имя премьера, который ушел с должности, появилось в деле по ошибке

Прокуратура Португалии, которая ведет расследование дела о коррупции в правительстве, признала, что из-за ошибки в шифровании прослушанного телефонного разговора случайно указала в обвинительном акте имя экс-премьера Антониу Кошты, который подал в отставку.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Телефонный разговор, в котором упоминалось имя Кошты, происходил между бывшим и действующим должностным лицом одной из компаний, фигурирующей в расследовании относительно сомнительного издания лицензий на добычу лития в Португалии.

Как заявил адвокат Кошты Мануэль Магальяйш э Силва, в этом разговоре упоминается имя "Антониу Кошта", но оно касается не ушедшего с поста премьера, а министра экономики Антониу Кошты Силвы, а прокуроры допустили ошибку.

Адвокат подчеркнул, что один из фигурантов разговора сам сообщил прокуратуре о том, что та ошибочно приписала ему слова о Коште-премьере, "и прокуратура признала ее".

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в четверг объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала.

На прошлой неделе в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

Читайте также: Обыск у премьера: какие последствия будет иметь "коррупционная" отставка главы правительства Португалии.