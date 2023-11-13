Корупційний скандал у Португалії: ім'я прем’єра, який пішов із посади, з'явилось у справі помилково

Прокуратура Португалії, яка веде розслідування справи про корупцію в уряді, визнала, що через помилку в шифруванні прослуханої телефонної розмови випадково вказала в обвинувальному акті ім’я експрем’єра Антоніу Кошти, який подав у відставку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Телефонна розмова, в якій згадувалось ім’я Кошти, відбувалась між колишнім і чинним посадовцем однієї з компаній, що фігурує в розслідуванні щодо сумнівного видання ліцензій на видобуток літію в Португалії.

Як заявив адвокат Кошти Мануель Магальяйш е Сілва, у цій розмові згадується ім’я "Антоніу Кошта", але воно стосується не прем’єра, що пішов із посади, а міністра економіки Антоніу Кошти Сілви, а прокурори допустили помилку.

Адвокат підкреслив, що один із фігурантів розмови сам повідомив прокуратуру про те, що та помилково приписала йому слова про Кошту-прем’єра, "і прокуратура визнала її".

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.

Минулого тижня в Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єр-міністра Антоніу Кошти та двох міністерствах в межах розслідування порушень, допущених при наданні концесії на розробку літієвих родовищ і проєктів "зеленого" водню. Було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

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