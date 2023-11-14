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Боррель рассказал о перспективах миллиона боеприпасов для Украины

Вторник, 14 ноября 2023, 11:41

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов они исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой перед встречей министров в Брюсселе.

"Мы планируем детально изучить, на каком этапе мы сейчас... и какими могут быть темпы", – отметил Боррель в ответ на вопрос об обещанном миллионе боеприпасов для Украины.

Он пояснил, что это вопрос заключенных контрактов и имеющегося для этого финансирования у стран-членов.

По его словам, по первому направлению – предоставление того, что европейские армии имели на своих складах, – страны ЕС вышли на те показатели, которых ожидали. По его словам, Украине уже передали более 300 тысяч боеприпасов.

"Помните, что европейская индустрия очень много экспортирует. Около 40% произведенного экспортируется в третьи страны. То есть, речь не идет о недостатке производственных мощностей, дело в том, что эта продукция идет на другие рынки. Возможно, нам стоит попробовать направить эту продукцию на приоритет номер один – то есть Украину", – отметил главный дипломат ЕС.

На вопрос о политической поддержке для такого решения Боррель ответил, что европейские производители оружия действуют по логике игроков на рынке.

"Поэтому вопрос в том, чтобы предложить рынок, который будет интереснее для них", – отметил Жозеп Боррель.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Ранее главный дипломат ЕС предположил, что дальнейшая помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.

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