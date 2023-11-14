Кулеба: Никто не может всерьез употреблять слова "Россия" и "переговоры" в одном предложении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая сторонникам мирных переговоров с РФ, перечислил случаи, когда РФ нарушала договоренности.

Об этом министр написал у себя в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В частности, Кулеба напомнил о Будапештском меморандуме, где РФ согласилась "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины", а также "воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины".

Также глава украинского МИД указал на Договор о российско-украинской дружбе 1997 года, согласно которому Россия согласилась уважать территориальную целостность Украины и "подтвердила нерушимость границ".

Кроме того, Кулеба вспомнил о Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года, когда Россия обязалась вывести свои войска из Приднестровского региона Молдовы, а также из Грузии до конца 2002 года.

Также, по словам министра, РФ нарушила соглашение о прекращении огня с Грузией от 2008 года.

Кулеба также упомянул о нарушенной РФ договоренности по Иловайскому "зеленому коридору", "Минские" договоренности 2014 и 2015 годов, а также о Черноморской зерновой инициативе.

"Здесь нет никаких выводов, кроме того, что никто не может серьезно использовать слова "Россия" и "переговоры" в одном предложении. Путин – привычный лжец, который обещал международным лидерам, что не нападет на Украину за несколько дней до своего вторжения в феврале 2022 года. Тактика России остается неизменной в ее многочисленных войнах за последние три десятилетия: убивать, захватывать, лгать и отрицать", – подчеркнул министр.

Ранее телеканал NBC, со ссылкой на источники, сообщал, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговоров с Кремлем, чтобы положить конец войне.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал опасными размышления западных чиновников о возможности таких переговоров.