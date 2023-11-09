Глава МИД Литвы считает опасными разговоры на Западе о мирных переговорах по Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис называет опасными размышления западных чиновников относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Американское телевидение NBC, со ссылкой на источники, сообщило в конце ноября, что официальные лица США и Европы начали закрытые переговоры с Киевом о возможных мирных переговоров с Кремлем, чтобы положить конец войне.

"Моя позиция заключается в том, что это очень опасные обсуждения", – заявил литовский министр.

По его словам, Украина должна сама решить, начинать ли подобные переговоры, и если да, то когда.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что не готов к таким переговорам с Россией до тех пор, пока войска последней не будут выведены с территории страны.

"Если Украина решит продолжить переговоры из-за того, что ей не предоставят достаточного количества оружия, это также наша ответственность", – заявил Ландсбергис.

По его словам, это, прежде всего, увеличит угрозу для стран Балтии.

"Таким образом мы вместе закрепили бы, что российская экспансия является возможным средством изменения границ на европейском континенте. Поскольку мы находимся так близко к России и Беларуси, это непосредственно подразумевает повышенную угрозу для нас", – заявил глава литовской дипломатии.

Напомним, в сентябре глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не может вести мирные переговоры с Путиным, поскольку тому нельзя доверять.

Он также говорил, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.