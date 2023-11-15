СМИ: один из ведущих "знатоков России" в Германии получил из РФ не менее 600 тысяч евро

Немецкие журналисты нашли доказательства финансирования из России Губерта Зайпеля, благосклонного к Кремлю журналиста ARD, который считается одним из ведущих "знатоков России" в Германии.

Как сообщает "Европейская правда", совместное расследование провели Spiegel и ZDF.

Губерт Зайпель в ток-шоу позиционировал себя как один из лучших знатоков путинской России и западным журналистом с едва ли не самым большим доступом к главе Кремля.

В 2009 году Зайпель выпустил документальный фильм о "Газпроме", тогда состоялась его первая встреча с Путиным. Зайпель говорит, что ночевал в резиденции главы Кремля и вечером играл с ним в бильярд.

По его собственным словам, с тех пор он встречался с президентом России Владимиром Путиным около сотни раз, в том числе сопровождал его на охоте в Сибири, снимал кадры игры в хоккей, тренировок по дзюдо и в бассейне и написал две книги о России и Путине.

В ноябре 2014 года Зайпель выпустил в эфир в прайм-тайм получасовое интервью с Путиным.

В последние недели перед 24 февраля 2022 года Зайпель утверждал, что НАТО "окружает Путина", и выражал уверенность, что тот не будет развязывать войну.

Несколько месяцев назад в распоряжении журналистов оказался слитый им массив данных, известный как "Cyprus Confidential".

Среди этих документов нашлись доказательства, что Зайпель как минимум с 2018 года получал щедрое финансирование из России для написания книги, вышедшей в 2021 году "Власть Путина. Почему Европе необходима Россия".

"Автор готовит книгу о политической среде в РФ, которая должна выйти в 2019 году. Спонсор желает поддержать развитие проекта... и сделать его более доступным для широкой аудитории, поддержав автора", – говорится в контракте. В дополнение Зайпелю обещали "логистическую и организационную поддержку" во время сбора информации в России.

Согласно этому контракту Зайпель должен был получить 600 тысяч евро тремя траншами в течение 2018-2020 годов, однако в итоге деньги выплатили двумя переводами – в апреле 2018 и остальные 400 тысяч – в апреле 2019 года.

Еще одно примечание к контракту позволяет предполагать, что аналогичный спонсорский контракт был и в 2013 году – под книгу-биографию Путина. Обе были изданы авторитетным немецким издательством.

Деньги выплатили через зарегистрированную на Виргинских островах компанию De Vere Worldwide Corporation, реальным владельцем которой считают российского олигарха Алексея Мордашова. В частности, перед переводами средств Зайпелю на счета этой компании зашли деньги из других фирм из орбиты Мордашова.

Зайпель настаивает, что полученные из России деньги якобы не имели влияния на то, как он рассказывал о России на ARD и в его книгах.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, известный дружбой с Владимиром Путиным, заявил, что США якобы "сорвали мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.

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