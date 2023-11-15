ЗМІ: один з провідних "знавців Росії" у Німеччині отримав з РФ щонайменш 600 тисяч євро

Німецькі журналісти знайшли докази фінансування з Росії Губерта Зайпеля, прихильного до Кремля журналіста ARD, який вважається одним з провідних "знавців Росії" у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", спільне розслідування провели Spiegel і ZDF.

Губерт Зайпель у ток-шоу позиціонував себе як один з кращих знавців путінської Росії та західним журналістом з чи не найбільшим доступом до очільника Кремля.

У 2009 році Зайпель випустив документальний фільм про "Газпром", тоді відбулася його перша зустріч з Путіним. Зайпель каже, що ночував у резиденції очільника Кремля і ввечері грав з ним у більярд.

За його власними словами, відтоді він зустрічався з президентом Росії Владіміром Путіним близько сотні разів, у тому числі супроводжував його на полюванні у Сибіру, знімав кадри гри у хокей, тренувань з дзюдо та у басейні та написав дві книги про Росію і Путіна.

У листопаді 2014 року Зайпель випустив в ефір у прайм-тайм півгодинне інтерв’ю з Путіним.

В останні тижні перед 24 лютого 2022 року Зайпель стверджував, що НАТО "оточує Путіна", та висловлював впевненість, що той не буде розв’язувати війну.

Кілька місяців тому у розпорядженні журналістів опинився злитий їм масив даних, відомий як "Cyprus Confidential".

Серед цих документів знайшлися докази, що Зайпель щонайменш з 2018 року отримував щедре фінансування з Росії для написання книги, що вийшла у 2021 році "Влада Путіна. Чому Європі необхідна Росія".

"Автор готує книгу про політичне середовище у РФ, що має вийти у 2019 році. Спонсор бажає підтримати розвиток проєкту… і зробити його доступнішим для широкої аудиторії, підтримавши автора", – йдеться у контракті. На додачу Зайпелю обіцяли "логістичну та організаційну підтримку" під час збору інформації у Росії.

Згідно з цим контрактом Зайпель мав отримати 600 тисяч євро трьома траншами протягом 2018-2020 років, проте у підсумку гроші виплатили двома переказами – у квітні 2018 та решту 400 тисяч – у квітні 2019 року.

Ще одна примітка до контракту дозволяє припускати, що аналогічний спонсорський контракт був і в 2013 році – під книгу-біографію Путіна. Обидві були видані авторитетним німецьким видавництвом.

Гроші виплатили через зареєстровану на Віргінських островах компанію De Vere Worldwide Corporation, реальним власником якої вважають російського олігарха Алєксєя Мордашова. Зокрема, перед переказами коштів Зайпелю на рахунки цієї компанії зайшли гроші з інших фірм з орбіти Мордашова.

Зайпель наполягає, що отримані з Росії гроші буцімто не мали впливу на те, як він розповідав про Росію на ARD та його книги.

Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий дружбою з Владіміром Путіним, заявив, що США нібито "зірвали мирні переговори" між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника.

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