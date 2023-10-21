Шредер рассказал, как в 2022-м был "посредником" между Украиной и РФ, но все испортили США

Бывший канцлер Германии от социал-демократов Герхард Шредер, известный дружбой с Владимиром Путиным, заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев приглашал в качестве посредника.

Об этом Шредер рассказал в пространном интервью левой газете Berliner Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"В 2022 году я получил запрос из Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать сообщение Путину", – заявил экс-канцлер ФРГ.

Он также рассказал о пяти пунктах якобы "мирного плана", который тогда якобы обсуждался: отказ членства Украины в НАТО, "двуязычие" Украины; "автономия" Донбасса; "гарантии безопасности" для Украины; и переговоры по статусу Крыма.

"Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – заявил Шредер.

Затем он заявил, что говорил с Умеровым и "тет-а-тет с Путиным", не уточнив, когда, где и в каком статусе.

"Но, в конце концов, ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что Россия будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть", – делает вывод приближенный к Путину Шредер.

На вопрос, можно ли доверят любым договоренностям с Россией, которая грубо нарушила международное право и напала на Украину вопреки собственным обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Россия не сможет победить НАТО.

"Независимо от того, кто находится у власти, в России существует убеждение, что Запад хочет расширяться дальше вместе с НАТО, а именно на постсоветское пространство. Ключевые слова: Грузия и Украина. Никто во главе России этого не допустит. Этот анализ опасности может быть эмоциональным, но он реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь", – добавил Шредер.

Близость Герхарда Шредера к президенту России Владимиру Путину, а также его работа на российские энергетические компании вызвали критику, в том числе и в его родной Социал-демократической партии Германии. Тем не менее, Шредер остается членом СДПГ.

В прошлом году бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического спектра Германии.