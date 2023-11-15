Байден выразил оптимизм относительно соглашения об освобождении заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность достижения соглашения об освобождении заложников, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

"Я разговариваю с людьми, которые участвуют в этом процессе, каждый день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в детали", – отметил Байден.

Американский лидер также пожелал держаться семьям, чьи близкие находятся в плену.

Сейчас США работают с различными лидерами, в том числе через переговоры при посредничестве Катара, над освобождением заложников, захваченных ХАМАС и другими террористическими группировками.

Высокопоставленный чиновник США, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что хотя стороны на шаг приблизились к заключению соглашения, переговоры остаются нестабильными и все еще могут сорваться.

Широкие параметры, которые сейчас обсуждаются, предусматривают освобождение ХАМАС большой группы заложников одновременно с освобождением Израилем палестинских заключенных. Обмен заложников на заключенных может произойти во время длительной многодневной паузы в боевых действиях, но многие детали, в том числе продолжительность паузы, остаются в процессе согласования.

Как информирует CNN, высокопоставленный чиновник Израиля отметил, что ХАМАС стремится освободить как можно меньше людей в обмен на как можно более долгое прекращение огня, но отметил, что Израиль согласится на это, если будет предложена "серьезная сделка".

Ранее сообщалось, что усилия по освобождению еще больше осложнились из-за расширения наземных операций Израиля в Газе. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что не будет "никакого прекращения огня" без освобождения заложников.

Напомним, 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газы, а также призвал ХАМАС освободить заложников.

9 ноября Белый дом объявил о договоренности с Израилем придерживаться пауз в боях в Газе.