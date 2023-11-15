Байден висловив оптимізм щодо угоди про звільнення заручників ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що вірить у можливість досягнення угоди про звільнення заручників, захоплених під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Я розмовляю з людьми, які беруть участь у цьому процесі, кожен день. Я вірю, що це станеться. Але я не хочу вдаватися в деталі", – зазначив Байден.

Американський лідер також побажав триматися родинам, чиї близькі перебувають у полоні.

Наразі США працюють з різними лідерами, в тому числі через переговори за посередництва Катару, над звільненням заручників, захоплених ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями.

Високопосадовець США, знайомий з ходом переговорів, повідомив CNN, що хоча сторони на крок наблизилися до укладення угоди, переговори залишаються нестабільними і все ще можуть зірватися.

Широкі параметри, які зараз обговорюються, передбачають звільнення ХАМАС великої групи заручників одночасно зі звільненням Ізраїлем палестинських ув'язнених. Обмін заручників на ув'язнених може відбутися під час тривалої багатоденної паузи в бойових діях, але багато деталей, в тому числі тривалість паузи, залишаються в процесі узгодження.

Як інформує CNN, високопосадовець Ізраїлю зазначив, що ХАМАС прагне звільнити якомога менше людей в обмін на якомога довше припинення вогню, але зауважив, що Ізраїль погодиться на це, якщо буде запропонована "серйозна угода".

Раніше повідомляли, що зусилля зі звільнення ще більше ускладнилися через розширення наземних операцій Ізраїлю в Газі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що не буде "ніякого припинення вогню" без звільнення заручників.

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.

9 листопада Білий дім оголосив про домовленість з Ізраїлем дотримуватись пауз в боях у Газі.