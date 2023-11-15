В Греции задержали подозреваемого в хищении 43 млн грн Минобороны Украины

В Греции задержали гражданина Украины, которого подозревают в хищении средств Минобороны в размере 43 миллиона гривен.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 15 ноября, пишет "Европейская правда".

Задержание произошло 13 ноября в Афинах.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Минобороны Украины на закупку товаров военного назначения.

Эти средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы оказание работ и услуг.

Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый находился в должности директора компании.

12 июля 2022 года фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

6 ноября 2023 года прокуроры Офиса генерального прокурора направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест подозреваемого.

Также в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию красного оповещения.

В результате подозреваемого задержали и решением Апелляционного суда Афин к нему применен временный арест.

Сейчас готовят документы для направления запроса о выдаче злоумышленника украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, недавно суд во Франции отклонил запрос Украины на экстрадицию украинского миллиардера Константина Жеваго, которого обвиняют в хищении средств.