Посол США: Мы не зафиксировали случаев хищения военной помощи в Украине

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бринк сказала в интервью Fox News.

Посол признала, что в Украине, как и в других бывших советских государствах, существует длительная проблема с коррупцией, но полномасштабное вторжение изменило общественное восприятие коррупции, и ее уже так не терпят.

"Во-вторых, украинцы, президент Зеленский, его правительство, его парламент, даже во время войны делают много шагов для борьбы с коррупцией, в частности привлекая к ответственности ряд высокопоставленных чиновников и членов парламента", – добавила Бринк.

Кроме того, дипломат напомнила, что посольство США осуществляет усиленный надзор за помощью Украине – этим занимается треть персонала представительства, а также представители Офиса генерального инспектора США из трех различных ведомств.

"Могу сказать, что ни одна единица техники не была использована не по назначению; ни одна единица гуманитарной помощи или любой другой прямой бюджетной поддержки или других видов помощи", – подчеркнула она.

"Мы следим за этим, как ястребы, и нам нужно продолжать работать в тесном контакте, но украинцы были невероятно открытыми относительно всей помощи в сфере безопасности и других видов помощи, чтобы мы могли видеть на местах, что происходит", – добавила Бринк.

Как известно, США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, ее инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений в связи с этим, сообщали этой весной.