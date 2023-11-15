Украина после войны способна плавно вступить в ЕС, как ее западные соседки - исследование

Украина экономически не перегрузит Евросоюз, став его новым членом, и после окончания войны будет способна интегрироваться в европейский рынок по примеру других государств Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС раньше.

Об этом свидетельствует совместное специальное исследование Венского Института Международных экономических сравнений и немецкого Фонда Бертельсманна, обнародованное в среду, пишет "Европейская правда".

Статус Украины как страны-кандидата на членство в ЕС вызвал дискуссии о ее готовности к процессу вступления, а также вызвал определенные сомнения относительно того, сможет ли Украина соответствовать Копенгагенским критериям для вступления в ЕС, ведь она является большим, бедным и коррумпированным государством с огромным сельскохозяйственным сектором, что может перегрузить Евросоюз.

В исследовании изучили способность Украины соответствовать экономическим аспектам Копенгагенских критериев, сравнивая ее со странами Центральной и Восточной Европы на момент подачи ими заявок на членство и вступления в ЕС.

Исследователи установили, что Украина в основном является типичной страной центральной, восточной и юго-восточной Европы (CESEE), и по многим показателям ее можно сравнить с Румынией, Польшей и странами Балтии на момент подачи ими заявки на членство в ЕС.

В определенных отраслях, согласно исследованию, Украина уже имеет приличный уровень конкурентоспособности, что обещает хорошие перспективы для будущей конвергенции.

После окончания войны, если Украина получит гарантии безопасности, она вполне может пойти по пути успешной конвергенции и интеграции с ЕС стран Центральной и Восточной Европы, утверждают исследователи.

Основными слабыми сторонами Украины являются негативный демографический прогноз, исторические трудности с привлечением прямых иностранных инвестиций и ограниченный уровень существующей экономической интеграции с ЕС.

Решение этих проблем должно стать одним из главных экономических приоритетов после окончания войны.

В экономическом плане Украина вряд ли перегрузит ЕС. Если бы страна присоединилась сегодня, то экономическое производство ЕС увеличилось бы на 1%, а его население на 9% – подобный эффект имело вступление Польши в ЕС в 2004 году.

За годы до российского вторжения ВВП Украины рос быстрее, чем ВВП ЕС между 2000 и 2008 годами, 2010 и 2013 годами, а также с 2016 по 2019 год.

"Это говорит о том, что Украина имеет потенциал так быстро догнать отставание после окончания войны, как это сделали новые члены на востоке, особенно если она получит более глубокий доступ к общему рынку и получит финансирование от ЕС", – подчеркивает Ричард Гривсон, заместитель директора Венского Института международных экономических сравнений и соавтор исследования.

"Надежная перспектива вступления в ЕС, которой страна не имела до недавнего времени, значительно поможет этому процессу экономического догона", – добавляет Гривсон.

Экономическая структура Украины сегодня очень похожа на экономическую структуру Румынии до ее вступления в ЕС и сильно характеризуется сельским хозяйством и добывающей промышленностью, тогда как промышленность играет несколько меньшую роль.

В макроэкономическом плане Украина была относительно стабильной до войны, даже несмотря на то, что инфляция была традиционно выше, чем в других странах-кандидатах.

Некоторые сферы украинской экономики, такие как IT-сектор, металлургия, оборонная промышленность и, прежде всего, сельское хозяйство, уже являются очень конкурентоспособными и имеют большой потенциал.

Наряду со многими светлыми есть и темные стороны. Самая серьезная из них – огромные потери населения, вызванные войной, прежде всего из-за беженцев. Независимо от того, как долго война продлится и произойдет ли дальнейшая эскалация войны, Украина, вероятно, никогда не сможет демографически оправиться от демографических последствий войны, как показало еще одно исследование Венского Института международных экономических сравнений, проведенное совместно с Bertelsmann Stiftung.

Даже в 2040 году, как прогнозируют, в Украине будет около 35 миллионов жителей, что примерно на 20% меньше, чем до войны.

Нехватка рабочей силы будет главной проблемой для реконструкции и экономического восстановления.

Вторым серьезным препятствием является все еще безудержная коррупция в сочетании с все еще слабым верховенством права, несмотря на целенаправленные антикоррупционные реформы последних лет.

Сейчас Украина все еще далека от институциональных стандартов стран-членов ЕС из Восточной и Центральной Европы на момент их вступления в ЕС и примерно ее можно сравнить с Болгарией и Румынией, когда они подавали заявки на вступление в 1990-х годах.

Для того, чтобы достичь институционального уровня этих двух стран, который, по общему признанию, был низким, когда они присоединились к ЕС в 2007 году, Украине все еще нужно достичь прогресса в борьбе с коррупцией и, прежде всего, реформировать обычные суды и правоохранительные органы в долгосрочной перспективе.

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