Премьер Эстонии о войне в Украине: Это не безысходность, но нужно много времени

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что между РФ и Украиной идет война на истощение, но ситуация не является безвыходной.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

"Это война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени", – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что в такой войне есть три ключевых элемента: люди, ресурсы и боевой дух.

"Россия думает, что может продержаться дольше, чем Украина. Но я имею основания верить, что наша поддержка поможет Украине продержаться дольше, чем Россия", – сказала глава эстонского правительства.

Каллас напомнила, что США и европейские страны проводят обучение для украинских военных: "Европа обучает от 30 до 40 тысяч военных. Если столько же тренирует Америка, то это 80 000 тренированных солдат против срочников, которые отправляются в бой со стороны России. Следовательно, мы можем быть более выносливыми, чем Россия с точки зрения людей".

Говоря о ресурсах, она указала, что совокупный ВВП Европы в семь раз больше, чем у России. Также, по ее словам, на российский бюджет влияют санкции.

"Они потеряли треть своего бюджета, и не могут ничего получить извне. У них проблемы", – добавила Каллас.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупредил, что прогресс будет тяжелым.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что война в Украине может продолжаться очень долго.