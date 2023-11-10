Шольц ожидает, что война в Украине будет очень долгой, но это не повод для пессимизма

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война в Украине может продолжаться очень долго.

Об этом он сказал на конференции Бундесвера в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Шольц пока не видит никаких признаков того, что Россия прекратит свою захватническую войну против Украины и выведет войска.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может продолжаться очень долго", – сказал он.

Однако Шольц напомнил, что война длится гораздо дольше, чем представлял себе президент России Владимир Путин, поэтому, по словам канцлера, он не является пессимистом.

По его словам, важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что прогресс будет тяжелым.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявлял, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество. Он считает, что время играет в пользу РФ, и что переговоры могут начаться в следующем году.