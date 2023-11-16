В Болгарии заявили, что российская дезинформация влияет на боеспособность армии

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что постоянный страх войны в болгарском обществе, который подпитывается дезинформацией из пророссийских источников, начинает серьезно влиять на боеспособность армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

В ходе дебатов по вотуму недоверия правительству в парламенте Болгарии пророссийские партии социалистов и "Възраждане" ("Возрождение") раскритиковали политику безопасности.

В ответ Тагарев обвинил обе стороны в распространении дезинформации, указав на то, как это снижает желание молодежи делать карьеру в армии.

Согласно анализу болгарского Министерства обороны, количество заявок в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%. В ведомстве прогнозируют массовую нехватку офицеров в армии в течение следующих четырех лет.

"Это яркий пример того, что дезинформационная кампания парламентских партий снижает боеспособность страны", – сказал министр обороны, комментируя пророссийскую дезинформацию о том, что членство в НАТО и оказание военной помощи Украине приведет к прямому военному конфликту Болгарии с Россией.

Отвечая на беспокойство относительно предоставления Болгарией военной помощи Украине, Тагарев сказал, что страна оказывает помощь жертве неспровоцированной агрессии.

"Защищая себя, Украина защищает Европу от Кремля. Если Украина проиграет, будьте готовы как минимум удвоить ресурсы, которые Болгария выделяет на оборону", – добавил он.

Напомним, в последнее время в Болгарии возросла популярность откровенно пророссийской партии "Возрождение", и на парламентских выборах в апреле 2023-го партия набрала рекордные для себя 14% голосов, став третьей по численности в парламенте. Но в правительство она так и не попала – его сформировали проевропейские силы.