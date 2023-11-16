У Болгарії заявили, що російська дезінформація впливає на боєздатність армії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що постійний страх війни у болгарському суспільстві, який підживлюється дезінформацією з проросійських джерел, починає серйозно впливати на боєздатність армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

В ході дебатів щодо вотуму недовіри уряду у парламенті Болгарії проросійські партії соціалістів і "Възраждане" ("Відродження") розкритикували безпекову політику.

У відповідь Тагарев звинуватив обидві сторони у поширенні дезінформації, вказавши на те, як це знижує бажання молоді робити кар'єру в армії.

Згідно з аналізом болгарського Міністерства оборони, кількість заявок до військових академій впала на 35%, а кількість курсантів – на 45%. У відомстві прогнозують масову нестачу офіцерів в армії протягом наступних чотирьох років.

"Це яскравий приклад того, що дезінформаційна кампанія парламентських партій знижує боєздатність країни", – сказав міністр оборони, коментуючи проросійську дезінформацію щодо того, що членство в НАТО і надання військової допомоги Україні призведе до прямого воєнного конфлікту Болгарії з Росією.

Відповідаючи на занепокоєння щодо надання Болгарією військової допомоги Україні, Тагарев сказав, що країна надає допомогу жертві неспровокованої агресії.

"Захищаючи себе, Україна захищає Європу від Кремля. Якщо Україна програє, будьте готові щонайменше подвоїти ресурси, які Болгарія виділяє на оборону", – додав він.

Нагадаємо, останнім часом у Болгарії зросла популярність відверто проросійської партіх "Відродження", і на парламентських виборах у квітні 2023-го політсила набрала рекордні для себе 14% голосів, ставши третьою за чисельністю в парламенті. Але в уряд вона так і не потрапила – його сформували проєвропейські сили.