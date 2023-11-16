77% грузин считают Россию самой большой политической угрозой

Подавляющее большинство грузин считают, что самой большой политической угрозой для их государства является Россия.

Об этом свидетельствует результат опроса Международного республиканского института (IRI), пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Грузинам задали вопрос: "Какая страна представляет для Грузии наибольшую политическую угрозу?". В ответах 77% назвали Россию, 12% – Турцию и 9% – США.

По данным опроса IRI, 6% респондентов считают Иран самой большой политической угрозой для Грузии, 4% – Китай, 4% – Армению, 4% – Азербайджан, 3% – Украину.

9% респондентов воздержались от ответа или ответили "не знаю". На этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов.

73% опрошенных не поддерживают право граждан России въезжать в Грузию без визы, регистрировать бизнес и покупать имущество.

Также, по данным исследования, 86% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 79% – вступление в НАТО.

Опрос проводился в формате личного интервью с респондентами с 14 сентября по 14 октября 2023 года. В исследовании приняли участие 1200 граждан Грузии. Погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" остается на первом месте в рейтингах грузинских политсил, однако почти 70% респондентов хотели бы видеть в парламентском большинстве новую партию.

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