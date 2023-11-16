США наложили санкции на перевозчиков российской нефти, которые обходили "потолок цен"

Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против трех юридических лиц и заблокировало три нефтяных танкера, которые перевозили российскую нефть в нарушение установленного потолка цен в 60 долларов за баррель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба американского Минфина.

Новые санкции США касаются трех зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах компаний – Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation, которые владеют танкерами "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century соответственно.

Эти танкеры, говорится в сообщении, осуществляли экспорт российской нефти по цене более 60 долларов за баррель после того, как потолок цены вступил в силу, причем пользовались услугами компаний из США.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отметил, США продолжат накладывать ограничения на компании и суда, которые способствуют уклонению от ценового потолка на российскую нефть.

Напомним, в декабре 2022 года "Группа семи", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель. Она запрещает западным компаниям транспортировать, страховать и платить за нефть, проданную по цене выше этого предела.

Но нынешний рост мировых цен на нефть привел к тому, что значительная часть нефти из РФ торгуется по цене выше 60 долларов, что фактически нивелирует эффект западных санкций.

Ранее на этой неделе стало известно, что Министерство финансов США разослало запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.