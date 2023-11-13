Reuters: США проверяет судовладельцев, которые могли нарушить санкции против российской нефти

Министерство финансов США разослало запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters от источника.

По словам источника Reuters, запросы являются рутинным шагом Минфина США для расследования нарушений санкций и предназначены для сбора информации, например, информации о компаниях, которые зафрахтовали определенные суда и / или приобрели нефть, которую те перевозили.

Одной из компаний, которая, по данным Reuters, получила запрос на информацию, была турецкая компания Beks Shipping.

Как подозревает Минфин США, некоторые из судов, о которых говорится в запросах, участвовали в вывозе российской нефти из тихоокеанского порта Козьмино, тогда как другие загружались в порту Приморск на берегу Финского залива.

В декабре 2022 года "Группа семи", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель. Она запрещает западным компаниям транспортировать, страховать и платить за нефть, проданную по цене выше этого предела.

Но нынешний рост мировых цен на нефть привел к тому, что значительная часть нефти из РФ торгуется по цене выше 60 долларов, что фактически нивелирует эффект западных санкций.

На прошлой неделе Европейский парламент призвал к усилению контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, а также больших усилий для ограничения возможностей Москвы обходить санкционные меры.