В Германии отложили голосование за бюджет из-за "дыры" в 60 млрд евро

Немецкое правительство пытается залатать финансовую дыру в бюджете после того, как Конституционный суд запретил перевести неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Решение Конституционного суда об изъятии из бюджета 60 млрд евро заставило федеральное правительство отложить официальное голосование в бюджетном комитете до следующей недели.

Оно также нанесло серьезный удар по и без того расколотой коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем, в то время, когда крупнейшая экономика Европы балансирует на грани рецессии.

Министр экономики Роберт Хабек, член партии Зеленых, которая выступает за увеличение субсидий, назвал это решение "огромным ударом по промышленной политике".

Выступая в парламенте, он предупредил, что решение суда ставит под угрозу поддержку металлургического сектора, который рассчитывает на субсидии для декарбонизации и сохранения конкурентоспособности.

"Вчерашнее решение – это тяжелый вызов для этой отрасли. Поэтому мы должны найти деньги в другом месте", – отметил Хабек.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер заявил, что правительство будет придерживаться своих основных политических принципов, включая отсутствие повышения налогов и соблюдение конституционно закрепленного "долгового тормоза".

Ранее Конституционный суд Германии отменил решение правительства о перераспределении 60 млрд евро, предназначенных для смягчения последствий пандемии коронавируса, на меры по борьбе с изменением климата и модернизации страны.

Законодатели из главного оппозиционного блока ХДС/ХСС утверждали, что это была хитрость, чтобы обойти так называемый "долговой тормоз" Германии, и 197 из них подали жалобу в Федеральный конституционный суд.

Перед этим СМИ сообщали, что правительство Германии ожидает рецессию, ведь в обновленном экономическом прогнозе предполагается, что в 2023 году экономика сократится на 0,4% по сравнению с прошлым годом.