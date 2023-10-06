СМИ: Немецкое правительство ожидает рецессию в экономике

Правительство Германии ожидает рецессию, ведь в обновленном экономическом прогнозе предполагается, что в 2023 году экономика сократится на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству DPA сообщили источники в правительстве ФРГ.

В обновленном прогнозе, который приводят журналисты, среди причин рецессии называются высокие цены на энергоносители, высокая инфляция и ослабление мировой экономики, что особенно повредило экспортно-ориентированной экономике Германии.

Предварительная оценка правительства весной прогнозировала умеренный экономический рост на уровне 0,4%.

По данным правительственных источников, обновленный прогноз предполагает, что в 2024 году цены снизятся, однако, уровень инфляции в следующем году составит 2,6% после среднего показателя около 6% в этом году.

Как говорится в материале, немецкое правительство все еще ожидает восстановления экономического роста в будущем, с 1,3% роста в следующем и 1,5% в 2025 году.

Источники DPA утверждают, что цены на энергоносители стабилизируются, хотя и на более высоком уровне. Ведущие экономические исследовательские институты и банковские экономисты также ожидают снижения ВВП в этом году.

Перед этим президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что нынешняя слабость экономики Германии является лишь временной, и она имеет все шансы на восстановление.

Ранее сообщалось, что половина немцев считают, что Германия в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.

Напомним, перед этим правительственная коалиция в Германии договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.

Другой опрос показал, что большинство немцев считают состояние экономики самым приоритетным вопросом, которым правительство должно заниматься в первую очередь. Далее в списке идут миграция, защита окружающей среды и социальное обеспечение